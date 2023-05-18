جامعة الأميرة سمية تُمنح العضوية الكاملة من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية

الوكيل الإخباري - مُنحت كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا العضوية الكاملة من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية "EFMD-European Foundation for Management" ، وبذلك تكون أول كلية أعمال في الأردن التي تحصل على هذه العضوية ، وهي الخطوة الأولى للحصول على اعتماد نظام تحسين الجودة الأوروبي (EQUIS) الدولي الذي تمنحه المؤسسة .

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وأكد عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، ان انضمام الكلية إلى المؤسسة العالمية "EFMD" هي خطوة بالاتجاه الصحيح للحصول على اعتماد EQUIS وتحقيق رؤية الكلية ورسالتها في الحصول على الاعتماد الثلاثي الدولي من الهيئات الثلاث المرموقة عالمياً في إدارة الأعمال الدولية والتعليم الإداري وهم: منظمة تطوير كليات إدارة الأعمال (AASCB) ، ولقد حصلت الكلية على هذا الاعتماد في عام 2020، ونظام تحسين الجودة الأوروبي (EQUIS) ورابطة ماجستير إدارة الأعمال (AMBA)، علماً بأن نسبة كليات الأعمال الحاصلة على الإعتماد الثلاثي هي 1% من الجامعات المرموقة على مستوى العالم.



وأوضح الدكتور سمور، أن نظام تحسين الجودة الأوروبي (EQUIS) هو النظام الدولي لاعتماد كليات إدارة الأعمال ، والذي يهدف إلى رفع مستوى التعليم في تخصصات إدارة الأعمال في مختلف أنحاء العالم؛ حيث يسعى إلى إيجاد التوازن بين الجودة الأكاديمية العالية والارتباط المهني الذي يوفره التفاعل الوثيق مع المؤسسات العالمية، كما يؤكد أيضاً على أهمية بيئة التعلم التي تدعم تطوير المهارات الإدارية وريادة الأعمال للطلاب، وتعزيز الشعور بالمسؤولية العالمية، حيث بلغت نسبة كليات الأعمال في العالم الحاصلة على هذا الاعتماد أقل من 2%.



والجدير بالذكر أن "EFMD" هي هيئة دولية أوروبية عالمية مقرها بروكسل، تُعنى بجودة وتطوير كليات الأعمال والبرامج الأكاديمية، وتعزز المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية "EFMD" التميز والتطوير في الجانب الأكاديمي والبحثي والبعد الدولي لكليات إدارة الأعمال على مستوى العالم.

