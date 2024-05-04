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السبت، 04-05-2024 11:48 ص

القبض على 34 شخصاً من المطلوبين ومروجي المخدرات في الأردن

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم في ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافةً اتجارا وتهريبا وترويجا، إذ تم خلال الأيام القليلة الماضية التعامل مع عدد من القضايا النوعية والحملات الأمنية في عدد من محافظات ومناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على 34 شخصاً من المطلوبين ومروجي المخدرات وتجّارها.
 
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك الحملات كانت في مناطق غرب إربد، إذ جرت مداهمة أماكن عدد من المطلوبين ومروجي المخدرات وأفضت الحملة لإلقاء القبض على ٩ أشخاص منهم، في أماكن متفرقة وضُبطت بحوزتهم كميات من بودرة الجوكر والجوكر وكميات من الحبوب المخدرة وسلاحان ناريان .
 
فيما نُفّذت حملة أمنيّة في محافظة إربد أُلقي القبض خلالها على 5 مروجين للمخدرات في أماكن وأوقات مختلفة أحدهم مصنّف بالخطر وضبط بحوزة أحدهم 10 آلاف حبة مخدرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة بحوزة الباقين ، وضمن اختصاص البادية الشمالية نُفّذت حملة موسّعة على تجار المخدرات ومروجيها وأُلقي القبض خلالها على 5 أشخاص ،ضبط بحوزتهم ما مجموعه (1 كغم من مادة الجوكر ونصف كغم كريستال وكمية من الحشيش المخدر وصور لعملات لغايات التزييف ).

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ونُفّذت حملة أمنيّة في محافظة العقبة دوهمت خلالها مواقع عدد من تجّار المخدرات وأُلقي القبض خلالها على 4 منهم ،وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.
 
ومن القضايا النوعية التي تم التعامل معها فقد جرت في محافظة الكرك مداهمة مطلوب تاجر للمخدرات مصنف بالخطر بعد أنْ حُدد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه خلال المداهمة ، وضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة و 8كفوف حشيش وأربعة أسلحة نارية ، فيما دوهم في القضية الثانية تاجر مروج للمخدرات يعد من أخطر مروجي المخدرات في مناطق البادية الوسطى وبحقه  21 طلبا في قضايا المخدرات وأُلقي القبض عليه.
 
وتم في لواء الرمثا التعامل مع قضية أخرى أُلقي القبض خلالها على شخصين من مهربي مادة الكريستال عبر الحدود بعد متابعة ومراقبة تحركاتهما لأيام وضُبط بحوزتهما 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة ، فيما ألقي القبض في محافظة المفرق على تاجرَين للمخدرات أثناء نقلهما لكمية من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى المركبات وضبط بحوزتهما 8 آلاف حبة مخدرة.
 
وفي محافظة معان أُلقي القبض على تاجرَين للمخدرات وضبط بحوزتهما 12 كف حشيش ، فيما دوهم في محافظة اربد مروجان اثنان للمخدرات وضبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال القاتلة ،وفي آخر القضايا داهمت قوّة أمنيّة منزلاً مشبوهاً غرب محافظة البلقاء، استخدم صاحبه منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة ،إذ أُلقي القبض عليه وضُبطت داخل المنزل كمّيات من أشتال الماريجوانا.  
 
وجرى تحويل القضايا والأشخاص كافة المقبوض عليهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

 




 

 


 

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