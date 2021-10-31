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الأحد، 31-10-2021 04:30 م

جامعة الأميرة سميّة في المركز الأول بالمسابقة الأردنية للبرمجة

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الوكيل الإخباري- حصلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، على المراكز، الأول والرابع والتاسع، في المسابقة الأردنية للبرمجة، التي أقيمت في جامعة العلوم التطبيقية، بمشاركة 89 فريقاً من الجامعات الحكومية والخاصة، متأهلة بهذا لتمثيل الأردن في المسابقة العربية للبرمجة ACPC ، المزمع عقدها في كانون الأول المقبل في مصر.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تفوق الجامعة في مسابقات البرمجة المحلية والعربية والعالمية، بات يشكّل قصة نجاح كبرى وعلامة فارقة في سجل إنجازاتها.


وأضاف أن الجامعة وبتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها، تحرص على المشاركة الفاعلة في هذه المسابقات لدورها في إثراء الروح التنافسية لدى الطلبة ودعم فرص حصولهم على خبرات عملية تخدم بناء مستقبلهم.

 

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