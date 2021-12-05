الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات أن قضية شركات المقاولات الخاصة بمشروع الطريق الرئيسي ( غور الصافي/جمرك وادي عربة /مدخل العقبة) صدر فيها القرار القضائي من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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وبينت عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" أن القرار تضمن إعادة تصويب المخالفات بالمشروع على حساب المقاول دون أن تتحمل الحكومة أي تكاليف.



وأوضحت أنه تم عمل ملحق للمشروع و وقع عليه من قبل الوزارة والمقاول، وباشراف من قبل اتحاد المستشارين.



وكان قد قرر وزير الأشغال يحيى الكسبي منح شركة مقاولات فرصة لتصويب الأوضاع في مشروع الطريق الرئيسي ( غور الصافي/جمرك وادي عربة /مدخل العقبة) بعد وجود اختلالات في المشروع.

