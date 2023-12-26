جامعة اليرموك تبدأ بتوفير الإنترنت المجاني لطلبتها

الوكيل الاخباري - في إطار حرص جامعة اليرموك على توفير بنية تكنولوجية مميزة لخدمة الطلبة والعملية التعليمية، أنجزت الجامعة من خلال مركز الحاسب والمعلومات، اتفاقها مع إحدى شركات الاتصالات، بحيث تتولى الجامعة إدارة الشبكة اللاسلكية على امتداد الحرم الجامعي من حيث توفير الخدمة وإدارتها.

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وقال مدير مركز الحاسب والمعلومات الدكتور محمد الزامل، إنه وفي ضوء ذلك، تقرر إتاحة خدمة الاتصال اللاسلكي للإنترنت لجميع طلبة الجامعة، وبشكل مجاني من خلال عنوان الشبكة (YU-WiFi)، دون الحاجة إلى إدخال كلمة سر.



وأضاف سيتم إتاحة الشبكة “تجريبيا” اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لدراسة مناطق تغطية الشبكة وسرعة نقل البيانات المناسبة، مبينا أن كوادر المركز ستقوم بإجراء التحديثات اللازمة ليتم إتاحة الشبكة بكامل طاقتها مع بداية الفصل الدراسي الثاني القادم.



وأشار إلى أن شبكة الانترنت اللاسلكي توفر تغطية خارجية وداخلية لمعظم مباني الجامعة من خلال نقاط الاتصال التي تسمح بمشاركة خط الخدمة لأعداد كبيرة من المستخدمين.



وأكد الزامل أن هذا التوجه الجديد فيما يخص إتاحة شبكة الإنترنت اللاسلكي وبشكل مجاني لطلبة الجامعة، يأتي في سياق خطة الجامعة الاستراتيجية في تحقيق الريادة والتميز فـي مجالات التعليـم والبحـث العلمـي والجودة الأكاديمية، من خلال تقديم وتوفير خدمات الكترونية وتطبيقات وحلول برمجية متميزة وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً في مجال تقنيات المعلومات.

