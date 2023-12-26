الثلاثاء 26-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يقر بحصيلة الإصابات خلال 24 ساعة في معارك غزة

سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

موازنة وزارة الشباب 2024: 1.4 مليون دينار لدعم الأندية الرياضية

عام 2023 الدموي يستعد للرحيل تاركاً بالذاكرة أكثر الذكريات إيلاماً وحزناً

سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين في الشيخ رضوان

تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية ومقتل جندي إسرائيلي

وفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 بمرض فطري في غزة

الحكومة: لدينا مخزون كافِ من مادتي القمح والشعير

الصفدي في القاهرة لتكثيف جهود وقف الحرب المستعرة على غزة

الحكومة تقرر تأجيل القروض للشركات المتعثرة في القطاع السياحي

عاجل

الاحتلال يقر بإصابة 43 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26-12-2023 01:13 م

جامعة اليرموك تبدأ بتوفير الإنترنت المجاني لطلبتها

اليرموك


الوكيل الاخباري - في إطار حرص جامعة اليرموك على توفير بنية تكنولوجية مميزة لخدمة الطلبة والعملية التعليمية، أنجزت الجامعة من خلال مركز الحاسب والمعلومات، اتفاقها مع إحدى شركات الاتصالات، بحيث تتولى الجامعة إدارة الشبكة اللاسلكية على امتداد الحرم الجامعي من حيث توفير الخدمة وإدارتها.

اضافة اعلان


وقال مدير مركز الحاسب والمعلومات الدكتور محمد الزامل، إنه وفي ضوء ذلك، تقرر إتاحة خدمة الاتصال اللاسلكي للإنترنت لجميع طلبة الجامعة، وبشكل مجاني من خلال عنوان الشبكة (YU-WiFi)، دون الحاجة إلى إدخال كلمة سر.


وأضاف سيتم إتاحة الشبكة “تجريبيا” اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لدراسة مناطق تغطية الشبكة وسرعة نقل البيانات المناسبة، مبينا أن كوادر المركز ستقوم بإجراء التحديثات اللازمة ليتم إتاحة الشبكة بكامل طاقتها مع بداية الفصل الدراسي الثاني القادم.


وأشار إلى أن شبكة الانترنت اللاسلكي توفر تغطية خارجية وداخلية لمعظم مباني الجامعة من خلال نقاط الاتصال التي تسمح بمشاركة خط الخدمة لأعداد كبيرة من المستخدمين.


وأكد الزامل أن هذا التوجه الجديد فيما يخص إتاحة شبكة الإنترنت اللاسلكي وبشكل مجاني لطلبة الجامعة، يأتي في سياق خطة الجامعة الاستراتيجية في تحقيق الريادة والتميز فـي مجالات التعليـم والبحـث العلمـي والجودة الأكاديمية، من خلال تقديم وتوفير خدمات الكترونية وتطبيقات وحلول برمجية متميزة وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً في مجال تقنيات المعلومات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1703590358341

التوثيق الملكي يصدر كتاب "مديرية الثقافة العسكرية في عهد الملك الحسين بن طلال"

ec7d46b0-6bc0-11ee-b092-a3cef6940fcc (1)

عام 2023 الدموي يستعد للرحيل تاركاً بالذاكرة أكثر الذكريات إيلاماً وحزناً

1703581373047

سفارة أذربيجان: أبناء الجالية الأذرية يحظون بالرعاية والاهتمام في الأردن

WhatsApp Image 2023-12-26 at 12.45.33 PM

الحكومة: لدينا مخزون كافِ من مادتي القمح والشعير

الصفدي 2

الصفدي في القاهرة لتكثيف جهود وقف الحرب المستعرة على غزة

1

عملية الانزال الجوي استغرقت نحو ساعتين وانزلت المساعدات بدقة للمحاصرين

أخبار متعلقة
bawabeh

جلسة حوارية بجامعة اليرموك تعاين قصة صمود المرأة الفلسطينية

11

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية

ww

محاضرة باليرموك حول إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية

j1

اليرموك تحقق نتائج متميزة في تصنيف "كيو إس" للاستدامة

1701869711703

ندوة في اليرموك حول الطلاق وأثره على الأسرة والمجتمع

1220233134159135309515

بحث التعاون بين اليرموك وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية في عُمان