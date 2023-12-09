اليرموك تحقق نتائج متميزة في تصنيف "كيو إس" للاستدامة

الوكيل الإخباري - حققت جامعة اليرموك نتائج متميزة في تصنيف كيو إس للجامعات العالمية للاستدامة 2024، الذي يقيس مدى قدرة الجامعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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ووفق بيان للجامعة اليوم السبت، حلت الجامعة في المرتبة 741-750 على مستوى العالم، وفي المرتبة 209 على مستوى قارة آسيا، والثالثة على المستوى المحلي.



وأحرزت الجامعة تقدما في الترتيب الذي حققته لهذا العام وحلت في المرتبة 733 على مستوى العالم في محور التأثير البيئي، الذي يتكون من ثلاثة مؤشرات من أبرزها مؤشر الاستدامة البيئية الذي حققت به الجامعة المرتبة 265.



وحققت الجامعة المرتبة 303 عالميا في مؤشر التبادل المعرفي، ضمن محور التأثير الاجتماعي الذي يتكون من 5 مؤشرات، كما حلّت في المرتبة 347 بمحور الحوكمة .



وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن "اليرموك" تحرص على القيام بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي بتحقيق هذه الأهداف التي منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وتتويجاً للدور المأمول من الجامعات لقيادة التنفيذ الشامل لمحاور التنمية .



وأكد أن الجامعة تسعى لتحقيق تكامل معايير الاستدامة وممارساتها مع رسالتها وسياساتها، على جميع المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للأجيال المقبلة، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.