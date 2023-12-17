مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية "حكيم"، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء وتنمية المهارات المعلوماتية الصحية لمجموعة من طلبة اليرموك من خلال مشروع "أكاديمية حكيم" الهادف إلى بناء قدرات طلبة الجامعات وتأهيلهم لدخول سوق العمل في هذا المجال.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، أن التعاون مع الشركة، سيوفر قاعدة تدريبية رصينة لطلبة قسم هندسة المعلوماتية الطبية والحيوية في مجال العمل المعلوماتي الصحي، نظرا لتميز الشركة في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي لإنشاء ملفات طبية إلكترونية للمرضى من خلال برنامج "حكيم".

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