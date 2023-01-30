جامعة مؤتة: بدء استقبال طلبات الالتحاق في برنامج التجسير

الوكيل الإخباري-

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تعلن وحدة القبول والتسجيل في جامعة مؤتة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2022/2023 في برنامج التجسير وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 9/2/2023وقالت الجامعة ان على الطلبة الراغبين بالالتحاق برنامج التجسير مراجعة الوحدة في الفترة المحددة أعلاه لتقديم طلبات الالتحاق ضمن التخصصات والشروط الموضحة أدناه .وسيتم الاعلان فيما بعد عن أسماء الطلبة المقبولين وتحديد موعد استكمال إجراءات القبول .علماً بان القبول سيتم حسب تسلسل المعدلات تنافسيا والشواغر المتوفرة.وأشارت إلى أنه لا يوجد قبول في تخصصات الصيدلة ، علوم التجميل و مستحضرات التجميل ، التمريض ، هندسة العمارة ، الرياضيات ، علم البيانات و الذكاء الاصطناعي ، أمن المعلومات و الأدلة الرقمية ، إدارة الأعمال ، الإدارة العامة ، اقتصاديات المال و الأعمال ، التكنولوجيا المالية و إدارة المخاطر ، اللغة العربية ، اللغة الأنجليزية .