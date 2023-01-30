جامعة مؤتة: بدء استقبال طلبات الالتحاق في برنامج التجسير

الوكيل الإخباري-
تعلن وحدة القبول والتسجيل في جامعة مؤتة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2022/2023 في برنامج التجسير وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 9/2/2023اضافة اعلان
وقالت الجامعة ان على الطلبة الراغبين بالالتحاق برنامج التجسير مراجعة الوحدة في الفترة المحددة أعلاه لتقديم طلبات الالتحاق ضمن التخصصات والشروط الموضحة أدناه .
وسيتم الاعلان فيما بعد عن أسماء الطلبة المقبولين وتحديد موعد استكمال إجراءات القبول .
علماً بان القبول سيتم حسب تسلسل المعدلات تنافسيا والشواغر المتوفرة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد قبول في تخصصات الصيدلة ، علوم التجميل و مستحضرات التجميل ، التمريض ، هندسة العمارة ، الرياضيات ، علم البيانات و الذكاء الاصطناعي ، أمن المعلومات و الأدلة الرقمية ، إدارة الأعمال ، الإدارة العامة ، اقتصاديات المال و الأعمال ، التكنولوجيا المالية و إدارة المخاطر ، اللغة العربية ، اللغة الأنجليزية .