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الإثنين، 30-01-2023 01:02 م

جامعة مؤتة: بدء استقبال طلبات الالتحاق في برنامج التجسير

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الوكيل الإخباري-  تعلن وحدة القبول والتسجيل في جامعة مؤتة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2022/2023 في برنامج التجسير وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 9/2/2023اضافة اعلان


وقالت الجامعة ان على الطلبة الراغبين بالالتحاق برنامج التجسير مراجعة الوحدة  في الفترة المحددة أعلاه لتقديم طلبات الالتحاق ضمن التخصصات والشروط الموضحة أدناه .

وسيتم الاعلان فيما بعد عن أسماء الطلبة المقبولين وتحديد موعد استكمال إجراءات القبول . 

علماً بان القبول سيتم حسب تسلسل المعدلات تنافسيا والشواغر المتوفرة. 

وأشارت إلى أنه لا يوجد قبول في تخصصات  الصيدلة ، علوم التجميل و مستحضرات التجميل ، التمريض ، هندسة العمارة ، الرياضيات ، علم البيانات و الذكاء الاصطناعي ، أمن المعلومات و الأدلة الرقمية ، إدارة الأعمال ، الإدارة العامة ، اقتصاديات المال و الأعمال ، التكنولوجيا المالية و إدارة المخاطر ، اللغة العربية ، اللغة الأنجليزية . 

 




 

 


 

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