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الثلاثاء، 20-09-2022 11:46 ص

جامعة مؤتة تخفض رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج الدولي

جامعة مؤتة


الوكيل الإخباري - قرر مجلس أمناء جامعة مؤتة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور يوسف القسوس، تخفيض رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج الدولي وفي كل تخصصات وبرامج البكالوريوس.

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ووفق بيان للجامعة ، أصبحت رسوم تخصص الطب 250 دولارا للساعة المعتمدة وذلك لتشجيع الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة للدراسة في الجامعة، من خلال توفير كافة الإمكانات والتسهيلات لدراسة الطلبة الوافدين في الجامعة وتهيئة البيئة الدراسية والبرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة.


وأضاف البيان، أن الجامعة سعت مؤخرا إلى إجراء مراجعة شاملة للخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية واستحداث كليات جديدة وتخصصات نوعية تلبي حاجات ومتطلبات سوق العمل في الأردن والدول المجاورة، كما سعت إلى تعزيز سمعتها الأكاديمية من خلال تقدمها الملحوظ في مجال التصنيفات العالمية والبحث العلمي الرصين.


وعملت الجامعة، وفق البيان، على تعزيز علاقاتها الخارجية مع مؤسسات التعليم العالي للدول الشقيقة والصديقة لتسويق برامجها الدراسية المختلفة وعقدت العديد من الشراكات والاتفاقيات الهادفة إلى التعاون المشترك في البحث العلمي وتبادل الخبرات والمشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات لترويج برامج الجامعة الدراسية واستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعة لما له من أثر كبير في تعزيز مكانة الجامعة وتميزها وخدمة المجتمع المحلي ورفد القطاعات التجارية المختلفة في المحافظة.


 




 

 


 

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