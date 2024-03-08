جرش: مطالب بتكثيف حملات النظافة بالمواقع السياحية

الوكيل الإخباري - طالب مهتمون بالشأن البيئي والسياحي في محافظة جرش، الجهات المعنية بتكثيف حملات النظافة في الغابات ومواقع التنزه.

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وقالت رئيسة فرع جمعية البيئة الأردنية بمحافظة جرش فريال النظامي، إن محافظة جرش تتميز بتنوع سياحي مميز نظرا لتعدد مواقع الغابات بين الأشجار وأماكن التنزه والمواقع السياحية، وهذا يتطلب من الجهات المعنية بالبيئة والزراعة والبلديات تكثيف حملات النظافة على هذه الأماكن نظرا لما تشهده المحافظة من حركة سياحية نشطة.



وأشار الناشط البيئي خلدون عتمة إلى أهمية تكثيف حملات النظافة على الغابات، خصوصا في منطقة دبين والمتنزهات، والتي تعتبر نقطة جذب سياحي وبحاجة إلى إجراء حملات نظافة متواصلة، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود من جمعية البيئة الأردنية والبلديات ومديريات الزراعة والتربية والتعليم وهيئة شباب كلنا الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.



وأكدت رئيسة جمعية الكوثر للإحسان الخيرية كوثر القيسي، أن الحفاظ على الغابات أصبحت مسؤولية مشتركة من خلال نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على نظافة الغابات وتغيير ثقافة المواطن في التعامل مع هذه الثروة الحرجية التي تتميز بها محافظة جرش.



بدوره، قال مدير زراعة المحافظة فايز الخوالدة، إن غابات جرش ذات امتداد واسع ويصعب على موظفي الزراعة تنظيفها كاملة دون مساعدة، مؤكدا صعوبة وضع حراسة دائمة عليها لامتدادها الواسع.