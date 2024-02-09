الأوقاف تنفي تهجم مصلين على خطيب مسجد

الوكيل الإخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تعرض خطيب مسجد غزة هاشم في منطقة البقعة التابعة للواء عين الباشا للتهجم عليه من قبل مصلين خلال خطبة وصلاة الجمعة.

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وقال الدقامسة في بيان صادر عنه مساء اليوم الجمعة إن عددا قليلا من المصلين، وبعد أن أنهى الخطيب خطبته وأداء الصلاة قاموا بمحاولة التشويش والطلب من الإمام بأن يكون موضوع الخطبة عن فلسطين وغزة فقط، دون أن يكون هناك محاولة للتعرض له أو التهجم عليه.



كما أشار الى أن عنوان ومحاور الخطبة الموحدة لهذا الأسبوع تناولت فضل المسجد، علما أن خطب الجمعة منذ اندلاع العدوان الغاشم على غزة لم تخلو من الحديث عن هذا العدوان وصمود أهلنا في قطاع غزة والمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى مواصلة إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة.



ودعت الأوقاف على لسان الدقامسة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة قبل نشر المعلومات وأخذها من مصدرها، مؤكدا أن الوزارة تنظر لوسائل الاعلام كشريك في نقل الحقيقة بكل شفافية ودقة وبعيدا عن المغالطات.