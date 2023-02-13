جلسة تعريفية حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الكرك

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات راكين بالتعاون مع مديرية شباب الكرك، اليوم الثلاثاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بمشاركة عدد من متطوعات المركز.



وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين لـ(بترا)، إن الجائزة تهدف إلى تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، مشيرا إلى أن رؤية الجائزة ورسالتها تنبثق من نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية.

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