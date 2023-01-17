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الثلاثاء، 17-01-2023 11:23 م

جلسة تعريفية حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء بني عبيد

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الوكيل الاخباري - عقدت مديرية شباب محافظة إربد في مركز شباب الصريح، اليوم الثلاثاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي، بحضور متصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا، ومدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي.

وأكد العقيلي ضرورة إشراك الشباب في التسجيل بمبادرات العمل التطوعي، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع، وتقدير جهود الأفراد والجماعات والمؤسسات المشاركة في العمل التطوعي.

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