جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

الوكيل الاخباري - ناقشت جلسة حوارية، نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لرؤساء مؤسسات وفعاليات شعبية وأهلية بالعقبة، اليوم الأحد، الخطة الاستراتيجية التنموية للسلطة للأعوام 2021 -2023.



وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، خلال ترؤسه الجلسة، أن الخطة تتضمن أهداف تنمية المجتمع المحلي من خلال الشراكة المجتمعية بين السلطة ومؤسسات المجتمع المدني واقتراح حلول جذرية لبعض القضايا وإعداد مخطط شمولي تنموي للمنطقة بشكل عام.

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