جلسة حوارية حول الواقع الصحي في الكرك

الوكيل الاخباري - نظم مجمع النقابات المهنية في محافظة الكرك اليوم السبت، جلسة حوارية حول "الواقع الصحي في محافظة الكرك".



وشارك في الحوارية النائب أحمد القطاونة ورئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية وأفراد المجتمع المحلي.



وأكد مدير الشؤون الصحية في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة سعي المديرية الدائم الذي يهدف إلى رفع سوية الخدمة الصحية في المحافظة، مشيرا إلى أن الأطباء الأسرة يتوفرون في جميع المراكز الشاملة وبصدد توفير أخصائيين فيها.

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