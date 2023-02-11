جلسة في المزار الشمالي عن واجبات الإدارة الملكية لحماية البيئة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب المزار الشمالي بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة اليوم السبت، جلسة حوارية توعوية بعنوان "واجبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة"، بحضور 22 شابا من أعضاء المركز.



وتحدث في الجلسة الملازم يقظان المومني عن واجبات الإدارة الملكية، ومهامها مراقبة وضبط المخالفات التي تشكل تعديا على عناصر البيئة السياحية، ومساندتها للجهات المعنية بهذا المجال.

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