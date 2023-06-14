جمعية البنوك توضح بشأن تأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت جمعية البنوك إن البنوك لم تبحث أو تدرس خيار تأجيل الأقساط للشهر الحالي ، مؤكدة أن الجمعية لم يصلها أية مطالبات رسمية لتأجيل القروض .



وفي وقت سابق اكد مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري ان جمعية البنوك لم تبحث حتى اليوم مسألة تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران .



وأضاف المصدر أن رواتب القطاع الحكومي ستُصرف قبل موعد حلول عيد الأضحى المبارك وأنه لا يوجد أي أسباب تستدعي تأجيل أقساط القروض .

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