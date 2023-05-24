الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 24-05-2023 03:08 م

991 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت القيمة المالية لحركات الدفع التي نفذها الأردنيون عبر نظام (إي فواتيركم) مع نهاية شهر نيسان الماضي لتصل إلى 991 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.3% عما كانت عليه في آذار.

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ووفقا للأرقام الرسمية التي أصدرتها جمعية البنوك واطلع عليها " الوكيل الإخباري" فانه نُفذ من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير (إي فواتيركم) 3.48 مليون حركة.

وأضافت أن النظام وفّر 1387 خدمة يستخدمها 461 مفوتر.

 

وفيما يتعلق بنظام الدفع الفوري ( كليك) فقد وصل إجمالي عدد مستخدمي النظام 721 الفاً بارتفاع نسبته 6.3% عن شهر آذار .

ونوهت الأرقام إلى أنه نُفذ 1.77 مليون حركة عبر ( كليك) بقيمة مالية بلغت 306 ملايين دينار. 

وشكّلت نسبة الأردنيين الذين استخدموا النظام 94.8%، وغير الأردنيين 5.2%.

 




 

 


 

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