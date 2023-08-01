جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

اضافة اعلان

حذر رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد من أصناف تمور رديئة الجودة غير مطابقة للمواصفات متواجدة في الأسواق المحلية .وقال حداد اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" إن بعض التجار يعرضون أصنافاً من عدة تمور على أنها محلية ويتم بيعها بدينار أو دينارين للكيلو بالرغم من انتهاء موسم التمور محلياً .وأشار أن هذه التمور تكون جودتها أقل من التصنيف بحسب المواصفات المحلية داعياً الجهات المختصة تشديد الرقابة على الأسواق .وأوضح أن موسم التمور المحلية يبدأ بمنتصف شهر 9 القادم ويتميز بجودة عالية كونه يقطف بأكياس لا تلامس اي أتربة، وتكون مُغلّفة طول الموسم بأكياس شبكية خاصة، وتفرغ بعبوات وتغسل بمياه مُعقمة.علماً أن الأردن يصدر التمور إلى أكثر من 15 دولة منها "الإمارات، قطر، الكويت، فرنسا، بريطانيا، مغرب".