الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

فيديو - 10 إصابات في عملية اطلاق نار ودهس بتل أبيب

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

بيان صادر عن كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال بدقة

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين

إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

الثلاثاء، 04-07-2023 12:29 م

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين

64a3da27e5404


الوكيل الإخباري - قال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، الثلاثاء، إنّ الأردن مستمر ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ونصرتهم والحفاظ على القضية الفلسطينية في مقدم أولويات المجتمع الدولي.

اضافة اعلان


وأكّد العضايلة خلال كلمته في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إثر العدوان الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية المحتلة، بتنسيق فلسطيني أردني مصري، أن حماية القدس وهوية القدس ومقدساتها ستبقى قاعدة ينطلق منها الأردن في التصدي لكل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية الإسلامية والفلسطينية للقدس والأراضي المحتلة.


وأضاف، أن الأردن يؤيد ما تتخذه القيادة الفلسطينية للتحرك ضد ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية.


وبين العضايلة، أن فلسطين ستبقى قاسما مشتركا وقضية مركزية نجتمع حولها ولأجلها ونصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.


وأشار، إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي يطال جنين بمكانتها ورمزيتها ونضال أهلها الصامدين كما هم أهل كل فلسطين في عدوان تضيف به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بسلوكها المرفوض وباقتحامها المدان.


وتابع، أن "استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الأبرياء دليل جديد لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي وهي اعتداءات تراكم المآسي وتعمق المعاناة وتزيد من فرص فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل مما يهدد بتفجير دوامة أكبر من العنف لطالما حذرنا من تبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

ك

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

Laila (4)

بعد نشر "الوكيل" .. الكهرباء الأردنية توضح حول محول كهربائي تسبب باصابة الطفل أيهم

1688453382510

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

وزارة التربية والتعليم

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

72023315519774599011

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

أخبار متعلقة
image - 2023-06-10T131245.133

الأردن ومصر يوقعان اتفاقا لاستخدام البنى التحتية للغاز الطبيعي

image - 2023-06-07T141312.106

25 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن

1686052557230

مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين يزور متحف الدبابات الملكي

352348541_266017852610917_6095483978968733040_n

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله

1685958999850

50 مشاركا من 17 حزبا سياسيا ينهون تدريبا حول الثقافة المدنية

WhatsApp Image 2023-06-05 at 12.03.45 PM

الوطني لحقوق الإنسان: الحق في بيئة سليمة يواجه تحديات وطنية وعالمية