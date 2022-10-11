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الثلاثاء، 11-10-2022 08:51 م

جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث تحتفي بالمولد النبوي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن ذكرى المولد النبوي الشريف تُحيي فينا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء الإنسان بالعلم والمعرفة والعمل والإنتاجية، وتغيير السلوكيات وتُعظم القيم والأخلاق، وتحث على الفضيلة.

جاء ذلك لدى رعايته الاحتفال الديني الذي أقامته جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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