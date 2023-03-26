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الأحد، 26-03-2023 10:03 ص

جمعية الصرافين: الطلب على الدينار يسير بنحو طبيعي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبدالسلام السعودي، إن نشاط سوق الصرافة المحلية، جيد، متوقعاً أن يتحسن مع نهاية الشهر الحالي.

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وأوضح السعودي أن حركة الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة، اعتيادية وحول معدلاتها الطبيعية نسبة لهذا الوقت من السنة، مشيرا إلى أن الطلب على الدينار الأردني، يسير بنحو طبيعي وهو بمقدمة العملات المطلوبة لدى شركات الصرافة.


بدوره، لفت مدير عام أحدى شركات الصرافة إلى أن نشاط سوق الصرافة خلال شهر آذار الحالي، كان جيداً، وأفضل من الشهرين السابقين.


وأضاف أن الحوالات الواردة ارتفعت بالتزامن مع قرب شهر رمضان، ما رفع الطلب على الدينار، مبيناً أن الطلب على الدولار ضمن مستوياته الاعتيادية الجيدة، بسبب الحركة التجارية، التي تحسنت نتيجة تسديد التجار أثمان بضائع رمضان والعيد.


ويوجد في المملكة 250 شركة تعمل بقطاع الصرافة، موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.

 




 

 


 

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