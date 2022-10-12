جمعية الفنادق تقرر تدريب وتوظيف 100 شاب وشابة

الوكيل الاخباري - قررت جمعية الفنادق الأردنية، الأربعاء، تدريب 100 شاب وشابة في قطاع الفنادق وتوظيفهم بعد انتهاء فترة التدريب مباشرة، وفق رئيس جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي.



وقال الهندي لـ"المملكة" إن التدريب سيكون مجانيا على نفقة الجمعية لمدة 3 شهور بفنادق في العاصمة عمان وباختصاصات متعددة منها الخدمة والتدبير المنزلي والمطبخ.



وحول بدء التدريب قال الهندي إن القرار اتخذ اليوم وستقوم الجمعية بالإعلان رسميا عن فرص التدريب لاستقطاب المتدربين عن طريق الجمعية ووسائل الإعلام.



وبحسب الهندي فإن الجمعية تقوم للمرة الأولى بتاريخها بتدريب هذا العدد وذلك للحاجة الماسة للموظفين في عدة منشآت فندقية لهذه الوظائف، مرجعا ذلك لعودة النشاط السياحي بعد كورونا وبقوة.

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