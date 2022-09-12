الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم أمسية بعنوان الحكايات الشعبية

اجتماع في تربية عجلون حول جائزة الملكة رانيا العبد الله

وزارة العمل توضح حول رفع الحد الأدنى للأجور

كلب ضال يعقر 4 مواطنين في لواء بصيرا

الجامعة الأردنية والملحقية الثقافية العراقية تبحثان أوجه التعاون

الفايز يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث في السفارة البريطانية

الصفدي يؤكد عمق ومتانة علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية

السير : زيادة المباحث بالزي المدني لرصد المخالفات الخطرة

الضمان يوضح حقيقة صرف 250 دينار للمواطنين

السير: نظام النقاط المرورية مٌفعل وسحبنا رخص سائقين لهذا السبب

الإثنين، 12-09-2022 08:50 م

الصفدي يؤكد عمق ومتانة علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية

2


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عمق ومتانة علاقات الشراكة الأردنية-الأوروبية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث الصفدي خلال لقائه اليوم الاثنين في مقر الوزارة سفراء دول الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة، أُطر تعزيز التعاون بين الأردن ودول الاتحاد، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920229164713122452736

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم أمسية بعنوان الحكايات الشعبية

وزارة التربية والتعليم

اجتماع في تربية عجلون حول جائزة الملكة رانيا العبد الله

920226162350405754404

وزارة العمل توضح حول رفع الحد الأدنى للأجور

420221493610835971105

كلب ضال يعقر 4 مواطنين في لواء بصيرا

920226145328420404294

الجامعة الأردنية والملحقية الثقافية العراقية تبحثان أوجه التعاون

w

الفايز يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث في السفارة البريطانية

أخبار متعلقة
8202211224529157938447

يوم علمي حول واقع السلامة المرورية في مادبا

8202225173724142673372

اختتام فعاليات المؤتمر الأول للعلوم العصبية بمستشفى الملك المؤسس

fff

افتتاح فرع لجمعية البيئة الأردنية في كفرنجه

www

اجتماع فريق عمل التعليم العالي بين الاردن ودول مجلس التعاون

820228202139145596716

الجمارك توقع اتفاقية الربط الإلكتروني مع شركة الأسواق الحرة

wwwww

كريشان : المديونية والتنظيم أبرز مشاكل البلديات