الصفدي يؤكد عمق ومتانة علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عمق ومتانة علاقات الشراكة الأردنية-الأوروبية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة.



وبحث الصفدي خلال لقائه اليوم الاثنين في مقر الوزارة سفراء دول الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة، أُطر تعزيز التعاون بين الأردن ودول الاتحاد، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

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