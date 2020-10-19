جمعية رجال الأعمال تصادق على خطة عملها وموازنتها لهذا العام

الوكيل الإخباري- صادقت الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس الأحد، عبر تقنية (زووم) على خطة عملها وموازنتها التقديرية للعام الجاري والبيانات المالية للعام الماضي.

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وعرض رئيس الجمعية حمدي الطباع، للتقرير السنوي وما تضمنه من نشاطات خلال العام الماضي محليا وخارجيا، أبرزها لقاءات مسؤولين رسميين، وتنظيم المؤتمر السابع عشر لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج تحت شعار "شركاء التنمية والبناء"، والمنتدى الاقتصادي الأردني التونسي، والملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي، إلى جانب عقد دورات جديدة من مجلس الأعمال المشترك القطري والمصري.



وأشار الى لقاءات عقدت مع السفراء المعتمدين لدى المملكة من مختلف الدول العربية والاجنبية، واستقبال البعثات التجارية والدبلوماسية، الى جانب التشبيك بين أعضائها ومختلف الفاعليات الاقتصادية من خلال توقيع مذكرات التفاهم والتعاون.



وبين أن الجمعية مستمرة بنشاطاتها وتطوير أدائها لتحقيق أهدافها لخدمة منتسبيها والترويج للمملكة استثماريا وخدمة الاقتصاد الوطني.



ونوه الطباع إلى أن الجمعية، ومنذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، عززت الشراكة مع القطاع العام بأسمى صورها من خلال إعداد الدراسات والخروج بتوصيات جادة للتصدي للجائحة وتجاوز انعكاساتها المستقبلية والمشاركة الفاعلة في جميع اللقاءات والندوات والاجتماعات عن بعد.



