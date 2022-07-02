جمعية رياضة الصيد تعقد مؤتمر الصياد الأردني واقع وتحديات

الوكيل الاخباري- عقدت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد، اليوم السبت، مؤتمرها الدولي الأول، بعنوان "الصياد الأردني واقع وتحديات"، وبحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والبيئة وإدارة الشرطة البيئية والسياحة.

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وقال رئيس الجمعية احمد نزال، إن الصيد رياضة مشروعة في كل المجتمعات العالمية ضمن محددات وقوانين تضمن عدم تفاقم ظاهرة الصيد الجائر، مبينا أن متابعات الجمعية أظهرت أن نسبة كبيرة من الأردنيين شغوفة بممارسة هواية الصيد، لكنهم غير واعيين بتأثير ممارسة هذه الهواية على الحياة البرية والتنوع الحيوي.



وطالب نزال، وزارة الزراعة بتفعيل التشاركية لإيجاد حلول للحد من الصيد الجائر وتوعية الهواة بكيفية ممارسة هوايتهم، مقترحا تدشين محميات مخصصة للحيوانات غير المهددة بالانقراض وتكثيرها ثم السماح لهواة الصيد ممارسة هوايتهم داخل المحمية مقابل مبلغ مالي يخصص لحماية وتكثير هذه الأنواع.