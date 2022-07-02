الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 03:59 م

جمعية رياضة الصيد تعقد مؤتمر الصياد الأردني واقع وتحديات

الصيد_البري


الوكيل الاخباري- عقدت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد، اليوم السبت، مؤتمرها الدولي الأول، بعنوان "الصياد الأردني واقع وتحديات"، وبحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والبيئة وإدارة الشرطة البيئية والسياحة.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية احمد نزال، إن الصيد رياضة مشروعة في كل المجتمعات العالمية ضمن محددات وقوانين تضمن عدم تفاقم ظاهرة الصيد الجائر، مبينا أن متابعات الجمعية أظهرت أن نسبة كبيرة من الأردنيين شغوفة بممارسة هواية الصيد، لكنهم غير واعيين بتأثير ممارسة هذه الهواية على الحياة البرية والتنوع الحيوي.


وطالب نزال، وزارة الزراعة بتفعيل التشاركية لإيجاد حلول للحد من الصيد الجائر وتوعية الهواة بكيفية ممارسة هوايتهم، مقترحا تدشين محميات مخصصة للحيوانات غير المهددة بالانقراض وتكثيرها ثم السماح لهواة الصيد ممارسة هوايتهم داخل المحمية مقابل مبلغ مالي يخصص لحماية وتكثير هذه الأنواع.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222791123180238353

حوارية تناقش طرق التعامل مع مدمني المخدرات وأساليب التوعية

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

1656787854165

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

620222920038343993276

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

image (3)

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

6202215172919363774226

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

أخبار متعلقة
w

الحنيفات يتفقد مشاريع التحريج في الكرك

1656516921294

وزير الزراعة يبحث سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

620227113853139100532

وزير الزراعة : الأردن يمتلك المخزون الأعلى للقمح على مستوى الوطن العربي

وزارة الزراعة

وزير الزراعة: سنتحقق من شهادات منشأ محلية لزراعة القمح والشعير

6202221111949864245641

وزير الزراعة يتابع توفر الأضاحي بالكميات والأسعار المناسبة

وزارة الزراعة

لقاء يبحث القضايا الزراعية بمحافظة الزرقاء