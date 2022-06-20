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الإثنين، 20-06-2022 08:07 م

لقاء يبحث القضايا الزراعية بمحافظة الزرقاء

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لدى لقائه اليوم الاثنين رئيس وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس محافظة الزرقاء، القضايا الزراعية بالمحافظة ابرزها مكافحة الآفات الزراعية وحصر الحيازات الحيوانية وتوزيع المطاعيم، والمشاريع التي تخدم القطاع الزراعي في المحافظة.

و أكد الحنيفات تشاركية وتعاون الوزارة مع مجالس المحافظات ، مشيرا إلى أن محافظة الزرقاء تعد من أهم المحافظات في الخارطة الزراعية خاصة انها تضم الثروة الحيوانية في الضليل والزراعات المهمة في الأزرق إضافة الى الثروة الحرجية في بيرين وتوفر المناخ الذي يخدم الصناعات الغذائية الزراعية والتي تتماشى وخطط الوزارة في التنمية الريفية وتمكين المرأه والشباب والتي تعتمد على استثمار المحاصيل في الصناعات الغذائية الزراعية.

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