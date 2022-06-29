وزير الزراعة يبحث سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه والتغلب على المعوقات ومتابعتها مع المؤسسات المختلفة.



وبين الحنيفات، خلال لقاء بمقر النقابة، أن صادرات الخضار والفواكه سجلت خلال الأسبوع الحالي ارتفاعات متتالية، فبلغ حجمها اليومي 2073 طنا لـ3 أيام، وهو أعلى رقم خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه رغم أن الوقت الحالي هو بداية تصدير الخضار والفواكه، فإن حجمها وصل إلى الآن 160 طنا من بداية العام الحالي.

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