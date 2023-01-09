جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية "لغة الضاد" الثقافية، اليوم الاثنين في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية العربية.



وفي الاحتفال الذي رعاه مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أمين عام الوزارة بالوكالة الدكتور أحمد راشد، ألقى رئيس الجمعية الدكتور وليد الفاعوري كلمة سلط فيها الضوء على تراجع اللغة العربية لدى جيل النشء، داعيا إلى أهمية الاهتمام باللغة العربية وإعادة الحضور إليها في مختلف المجالات.

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