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السبت، 18-02-2023 07:10 م

جمعية منتجي الحليب : لا داع لاستيراد الحليب

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جمعية منتجي الحليب مروان صوالحة أنه لا داع لاستيراد الحليب من أي دولة مجاورة أو استخدام الحليب المجفف في تصنيع مشتقات الألبان والأجبان.

وأشار الصوالحة في تصريحات صحفية ، إلى أنه في مثل هذا الوقت من السنة يتم الحصول على 250 مليون طن يوميا من حليب الأغنام وهو ما يعادل 450 طنا من حليب الأبقار بسبب دسمه وكثافته.

وبين صوالحة أن القطاع بدأ بالتعافي بشكل تدريجي والعمل وهناك رصد للسوق المحلي بما يخص منتجات الألبان والأجبان.
 
وقال "لم نلمس أي نقص يذكر في توفير هذه السلع للمواطنين، رغم إتلاف كميات كبيرة من الحليب التي لا تصلح للاستخدام بسبب تلوثها بالمضادات الحيوية والدم، حيث ستعود الأمور كما كانت بما يخص الحليب واللحم بعد 14 يوما".

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