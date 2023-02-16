الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الأسد: مساعدات الأشقاء خففت من تداعيات الزلزال

وفاة عامل وافد اثر سقوطه بجاروشة اعلاف في عمان

الأردن يشارك في ملتقى الاتحاد النسائي العربي

شريم : إبتلينا بحكومة لا تعمل - فيديو

معان : ورشة حول دور الإعلام بحماية النساء الحرفيات في سوق العمل

الاردن على موعد مع منخفض جديد بارد جداً بهذا الموعد

"تجارة الزرقاء" تنظم يوما وظيفيا لصندوق المرأة للتمويل الأصغر

مستشفى جرش تعامل مع 200 حالة اشتباه بالتسمم منذ الثلاثاء

النتائج النهائية للعينات المأخوذة من مطعم في جرش تؤكد وجود بكتيريا ممرضة بالمواد المستخدمة

الخميس، 16-02-2023 09:07 م

معان : ورشة حول دور الإعلام بحماية النساء الحرفيات في سوق العمل

220221113425851975239


الوكيل الاخباري - نفذت جمعية الجوهرة الخيرية في معان، اليوم الخميس، ورشة تعريفية بدور ممثلي وسائل الإعلام برفع الوعي المجتمعي لحماية النساء الحرفيات في سوق العمل.

وقالت رئيسة الجمعية، جميلة الجازي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية الممول من جمعية النساء العربيات بالتعاون مع السفارة الهولندية، مشيرة إلى أن الورشة تستهدف فئة الإعلاميين والنساء العاملات بمجال الحرف اليدوية في معان واذرح والبترا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 2

وفاة عامل وافد اثر سقوطه بجاروشة اعلاف في عمان

920226195610293924870

"تجارة الزرقاء" تنظم يوما وظيفيا لصندوق المرأة للتمويل الأصغر

3

مستشفى جرش تعامل مع 200 حالة اشتباه بالتسمم منذ الثلاثاء

220231420591949811713

النتائج النهائية للعينات المأخوذة من مطعم في جرش تؤكد وجود بكتيريا ممرضة بالمواد المستخدمة

120237221856172309206

الامن : القبض على شخص اعتدى على صاحب محل تجاري وحطّم محتويات المحل

220237113230948318000

وزير الشباب يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية

أخبار متعلقة
2202215234554367924005

جمعية سلة الفقراء ودارة الفدين تحتفلان بعيد ميلاد الملك

2

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا

12202224102244284983394

جمعية المحاسبين القانونيين تعقد دورة عن التواصل الفعال

1

توضيح حول كفالات السيارات الجديدة

مديرية الامن العام

مديرية الأمن العام تنظّم حملة للتبرع بالدم لطفل مصاب بسرطان الدم

820221814056608010276

مطالبة باجراءات لضبط اسعار الزيوت النباتية