معان : ورشة حول دور الإعلام بحماية النساء الحرفيات في سوق العمل

الوكيل الاخباري - نفذت جمعية الجوهرة الخيرية في معان، اليوم الخميس، ورشة تعريفية بدور ممثلي وسائل الإعلام برفع الوعي المجتمعي لحماية النساء الحرفيات في سوق العمل.



وقالت رئيسة الجمعية، جميلة الجازي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية الممول من جمعية النساء العربيات بالتعاون مع السفارة الهولندية، مشيرة إلى أن الورشة تستهدف فئة الإعلاميين والنساء العاملات بمجال الحرف اليدوية في معان واذرح والبترا.

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