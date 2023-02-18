"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت مع رؤساء جمعيات مربي الأبقار كميات الحليب في الأسواق في ظل الحمى القلاعية واحتياجات السوق.

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وأكد مربي الأبقار على توفر كميات الحليب اليومية بما يغطي حاجة السوق المحلي، في ظل نجاح إجراءات محاصرة المرض، وعودة التعافي لقطعان الأبقار تدريجيا وارتفاع مؤشر إنتاج الحليب.



ونوه مربي الأبقار أن كميات الحليب تنخفض بشكل طبيعي في فصل الشتاء، إضافة إلى النفوقات الطبيعية وأخرى بسبب الإصابة، موضحين أن الانخفاض لم يؤثر على الكميات الواردة للأسواق في ظل انخفاض الطلب على مشتقات الألبان خلال فصل الشتاء.



وتم التنسيق على تحديد اجتماع لتقييم الوضع بعد ثلاثة أسابيع للوقوف على الكميات الواردة للمصانع بما يضمن توفر منتجات الألبان على الرفوف خلال الشهر الفضيل وبالسعر والجودة المناسبة مع مراجعة يومية من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات والجاهزية الدائمة للتعامل مع أي نقص

