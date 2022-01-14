جنايات الطفيلة: تغليظ عقوبة حبس شخصين كررا الإجرام

الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات الطفيلة، تغليظ عقوبة حبس شخصين كرَّرا الاجرام وجمع العقوبة الصادرة بحقهما لتصل إلى 13 سنة لأحدهما و 11 سنة للآخر.

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وأكدت الأمانة العامة للمجلس القضائي، أن جمع العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية، وسنداً لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات، و بمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.



وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الجمعة، إن أحد المحكومين، تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، بعد أن صدر بحقه 6 أحكام تتراوح عقوباتها من الحبس 3 أشهر، الى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات.



وبينت، أنه وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 9 سنوات والحبس لمدة سنتين و3 أشهر، لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه 11 سنة وثلاثة أشهر متضمنة مدة التوقيف، يضاف إليها الرسوم والغرامة.