جهود لإخراج شخص سقط في بئر عمقها 30 مترا في العقبة - صور

الوكيل الإخباري - تعمل الفرق المتخصصة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة على انقاذ شخص انهارت عليه اتربة داخل بئر يصل عمقها الى 30 متراً، بعد ان تمكنت من اخراج آخر.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقها إلى 30 مترا أثناء قيامهما باعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

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وقد تمكنت الفرق المتخصصة من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى، في حين يجري العمل حالياً على تحرير وإنقاذ الشخص الآخر من جنسية عربية.





