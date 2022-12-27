جوبترول تحذر من إعلانات وهمية يجري تداولها باسمها

الوكيل الاخباري - حذرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، من إعلانات وهمية يجري تداولها تتضمن تقديم جوائز وقسائم وقود مجانية للزبائن باسم الشركة.



وأكدت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها لا تطرح أي عروض، أو إعلانات، أو جوائز إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، أو عن طريق الواتساب، وخدمة العملاء عبر الرقم المعتمد للشركة 065800700.



ونوهت الشركة بأن العلامة التجارية الوحيدة لخدمة توصيل الديزل للمنازل والشركات والمصانع من جوبترول هي "جَوّ".

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