جولة تفقدية لموقع سوق الحلال الجديد في الرصيفة

الوكيل الاخباري - تفقد محافظ الزرقاء حسن الجبور يرافقه متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، اليوم الاربعاء، الموقع الجديد والمقترح لسوق الماشية "الحلال" الخاص بلواء الرصيفة في منطقة ابو صياح.



والموقع الجديد لسوق الماشية يأتي استكمالا لأعمال تأهيل منطقة الفوسفات القديمة وضمن خطوات تحسين مدخل مدينة الرصيفة من جهة دوار ابو صياح، فيما شارك في الجولة مندوبون لعدد من الدوائر الرسمية والوزارات المعنية بالإضافة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

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