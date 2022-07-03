حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا



الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن،الأحد، إن ميناء العقبة يحوي 2370 عاملا فيما لا يحتاج من الناحية التجارية لأكثر من 700- 800 عامل.



وأضاف الحاج حسن في تصريح لـ"المملكة" تعليقا على حادثة العقبة التي تسرب خلالها غاز سام من صهريج بعد سقوطه؛ مما أدى لوفاة وإصابات عدة أشخاص: "هناك ضعف في موضوع الموارد البشرية، وله عدة أسباب منها تعيينات غير مناسبة(...) هناك حمل زائد على الميناء".



وحول الحادثة قال الحاج حسن، إن الأعمال المينائية لم تتوقف منذ يوم الحادث.

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