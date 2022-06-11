الأطباء تنتخب لجنة للإشراف على انتخابات النقابة الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري -

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انتخبت الهيئة العامة لنقابة الأطباء خلال اجتماعها أمس الجمعة، لجنة للاشراف على انتخابات النقابة التي ستجري يوم الجمعة المقبل في عمان و فروع النقابة في مادبا والزرقاء والسلط واربد والكرك ومعان والعقبة والمفرق وعجلون.وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنه من المقرر أن تختار اللجنة رئيسا لها ومساعدين للإشراف على الانتخابات في مركز الانتخابات في عمان والمحافظات.واقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع برئاسة نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة واعضاء اللجنة وحضور 120 من أعضاء الهيئة العامة، التقرير السنوي الإداري والمالي للنقابة للسنوات 2019، 2020، 2021.ومن المقرر أن تفتح النقابة صناديق الاقتراع في المركز والمحافظات يوم الجمعة المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.واشارت الى انه يحق لنحو 14000 طبيب وطبيبة مزاولين ومتقاعدين و مسددين لاشتراكاتهم السنوية والتزاماتهم المالية للنقابة، المشاركة في الانتخابات.