السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

مقترح جديد حول احتساب التعرفة الكهربائية

مقتل ثلاثيني طعنا في مأدبا.. وضبط الجاني

أسعار الأسمدة محلياً تقفز إلى 550 دينار للطن بسبب أزمة النقل عالمياً

قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

تسمم 42 سيدة في القدس

الأردن يتجه لتمديد أمر دفاع يمنع حبس المدين

السبت، 11-06-2022 12:02 م

الأطباء تنتخب لجنة للإشراف على انتخابات النقابة الجمعة المقبل

1643990931060


الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة لنقابة الأطباء خلال اجتماعها أمس الجمعة، لجنة للاشراف على انتخابات النقابة التي ستجري يوم الجمعة المقبل في عمان و فروع النقابة في مادبا والزرقاء والسلط واربد والكرك ومعان والعقبة والمفرق وعجلون.اضافة اعلان

 
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنه من المقرر أن تختار اللجنة رئيسا لها ومساعدين للإشراف على الانتخابات في مركز الانتخابات في عمان والمحافظات.
 
واقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع برئاسة نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة واعضاء اللجنة وحضور 120 من أعضاء الهيئة العامة، التقرير السنوي الإداري والمالي للنقابة للسنوات 2019، 2020، 2021.
 
ومن المقرر أن تفتح النقابة صناديق الاقتراع في المركز والمحافظات يوم الجمعة المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.
 
واشارت الى انه يحق لنحو 14000 طبيب وطبيبة مزاولين ومتقاعدين و مسددين لاشتراكاتهم السنوية والتزاماتهم المالية للنقابة، المشاركة في الانتخابات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62a476d327197

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

WhatsApp Image 2022-06-11 at 1.44.50 PM

المياه : إزالة اعتداءات على خط ناقل اللجون في الكرك

image (1)

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

9963

توقع زيادة عمل الأطفال في الأردن

image

العدوان رئيسا لاتحاد الكتاب والأدباء

287606047_5360045947389381_1136175573673768833_n

حريق داخل مجمع عمّان في إربد

أخبار متعلقة
1652875668965

متحف الأطفال المتنقل يستأنف جولته في لواء الأغوار الجنوبية

تنزيل (3)

بلدية مأدبا: طرح عطاء خلطة اسفلتية للشوارع بقيمة مليون دينار

174521 (1)

بلدية غرب إربد تقرر تعديل اسمها

15780660_1292504517452406_457023696720231742_n

جلسة حوارية في مأدبا عن المرأة ودورها في القيادة

محافظة_إربد

مجلس محافظة إربد ينتخب لجانه المالية والإدارية والفنية

62839163c6a08

الأميرة سناء عاصم تفتتح مهرجان المدينة الدولي في إربد