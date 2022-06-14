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الثلاثاء، 14-06-2022 07:45 م

اتفاقية تعاون بين العقبة للسكك الحديدية ومجموعة ار بي الكندية

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الوكيل الاخباري - وقع مدير عام شركة "العقبة للسكك الحديدية" المهندس ياسر كريشان، ومدير عام مجموعة "أر بي" الكندية ستيورات روزن، اتفاقية تعاون مشترك في المجالات الفنية لتطوير مشاغل العقبة لتكون مركز صيانة وتدريب على مستوى الإقليم والشرق الأوسط.

وقال كريشان، إن الاتفاقية ستؤهل الكوادر الفنية الأردنية وترفع من قدراتها من خلال توفير الدعم الفني، وستعمل على إنتاج وصناعة المعدات وقطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية، وتحسين أداء القطاع السككي في الأردن.

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