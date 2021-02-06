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السبت، 06-02-2021 10:26 ص

البحث جارٍ عن المفقود الرابع

حادثة الرويشد تشعل مواقع التواصل - شاهد

رويشد
جانب من عمليات البحث


الوكيل الإخباري - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحادثة الرويشد ، نتيجة لحيثياتها المفجعة، أمس الجمعة ، والتي أودت بـحياة (3) أشخاص ، بعد محاصرة السيول لمركبة كانوا قد تواجدوا بداخلها - بحسب بلاغ أمني - ، وما زال البحث جارٍ عن المفقود الرابع .

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الحادثة وقعت في منطقة الرويشد ، بعد سد برقع، وقد هرعت فرق البحث والإنقاذ للمكان وباشرت عمليات البحث والتمشيط للمنطقة .

 

الأردنيون ، تفاعلوا مع الحادثة في زمن قياسي - أسفل الخبر -  وانهالت التعليقات على الخبر بسرعة البرق عبر صفحة الإعلامي محمد الوكيل من خلال "الفيسبوك" ، داعين الله - عزّوجل - أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته وأن يُلهم عائلاتهم الصبر والسلوان ، على وقع الاستياء العام حيال ذلك.


وكانت بداية "الفجيعة" ، بعد العُثور على جثة تعود لأحد الاشخاص كان قد توجّه لمساعدة المحاصرين وتبيّن انه شقيق أحدهم .

واكد مصدر أمني - حينها - أن فرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندة من طائرة مروحية وغطّاسين وآليات معدة لتلك الغاية.

 

وما زال البحث جارٍ عن المفقود الرابع، حيث عمليات البحث مستمرة من قبل كوادر الدفاع المدني ، ومتطوّعين .

 

 








 




 

 


 

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