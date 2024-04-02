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الثلاثاء، 02-04-2024 12:05 ص

حادث سير داخل نفق الواحة - صورة

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان حادث سير بين مركبتين وقع مساء اليوم داخل نفق دوار الواحة باتجاه جسر الجامعة الاردنية ، الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .

واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .

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