حادث سير داخل نفق الواحة - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان حادث سير بين مركبتين وقع مساء اليوم داخل نفق دوار الواحة باتجاه جسر الجامعة الاردنية ، الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .
واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار ألبوم ليست اظهار أخبار متعلقة
اظهار ألبوم ليست
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار ألبوم ليست اظهار ألبوم ليست اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار ألبوم ليست
اظهار ألبوم ليست
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة