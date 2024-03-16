حادث سير داخل نفق الحرمين ومركبة تستقر على الجزيرة الوسطية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان حادث سير بين مركبتين وقع مساء اليوم داخل نفق الحرمين باتجاه اشارات الملك فيصل تسبب باستقرار احد المركبات على الجزيرة الوسطية ، الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .



واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .

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