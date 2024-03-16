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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 16-03-2024 10:46 م

حادث سير داخل نفق الحرمين ومركبة تستقر على الجزيرة الوسطية

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان حادث سير بين مركبتين وقع مساء اليوم داخل نفق الحرمين باتجاه اشارات الملك فيصل تسبب باستقرار احد المركبات على الجزيرة الوسطية ، الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .

واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " . 

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