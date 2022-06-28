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الثلاثاء، 28-06-2022 04:01 م

حافلات النقل العام تنفي مشاركتها في إضراب دعا إليه سائقي العمومي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

نفى نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان المشاركة في إضراب عن العمل دعت إليه النقابة المستقلة لسائقي العمومي.

وقال الخشمان في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن حافلات النقل العام تمارس عملها بشكل طبيعي دون توقف، سواءً أكان ذلك بالخطوط الداخلية أو بين المحافظات.

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وأضاف أن اجتماعا عقد اليوم الثلاثاء، شاركت فيه نقابة أصحاب الحافلات وضَم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري للاتفاق على آلية دعم مشغلي الحافلات.

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بالعديد من المقترحات للحد من الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال الفترة الماضية بعد توجه الحكومة لتقديم بدل محروقات.

وبيّن الخشمان في حديث سابق لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة اقترحت على وزارة النقل تقديم دعم بقيمة 200 دينار شهريا كبدل للمحروقات للحافلات الكبيرة و150 دينار للحافلات المتوسطة "كوستر"، مع ضرورة التزام الحكومة لمدة ستة أشهر.

وأوضح أن النقابة اقترحت إعفاء أصحاب الحافلات من ضريبة الدخل لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم كرت الاتجاه التي تقدر بـ300 دينار للحافلات الكبيرة و250 لباصات الـ"كوستر"، مع إلغاء بدل رسوم الاستثمار السنوية المفروصة على شركات النقل في المحافظات أسوة بأمانة عمّان.

يذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا على لسان الناطق باسمها فيصل الشبول عن وجود نية لرفع أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر الأربعة المقبلة بالتزامن مع ارتفاعها عالميا.

 




 

 


 

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