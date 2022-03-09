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الأربعاء، 09-03-2022 07:54 م

حالة البلاد 2021 يناقش مراجعة الإسكان والبنية التحتية

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الوكيل الاخباري - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، مراجعة قطاع الإسكان والبنية التحتية ضمن محور قطاعات البنية التحتية لتقرير حالة البلاد 2021.

وحضر الجلسة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندس جمال أبو عيد، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وعدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي" زووم". 

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