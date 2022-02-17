الضمان يكشف موعد صرف مكرمة الـ100 دينار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن المكرمة الملكية التي وجّه بصرفها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والبالغة قيمتها (100) دينار سيتم تحويلها إلى الحسابات البنكية يوم الأحد الموافق 20/2/2022 .



وذلك للمتقاعدين العسكريين بموجب قانون الضمان والمستخدمين المدنيين الذين كانت آخر منشأة عمل لهم في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وكذلك المستحقين.

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