الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117

الخصاونة: الملك وجه إلى وضع استراتيجية لتطوير منتجات الفوسفات والبوتاس

أبرز ما جاء في مرافعات جنوب إفريقيا بدعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

عاجل

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

الخميس، 11-01-2024 03:05 م

حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

1704974933504


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، حكما بوضع شخص بالحبس 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار، بعد جمع العقوبات بحقه في قضية صيد حيوانات برية نادرة يحميها القانون.

اضافة اعلان


وبين قرار المحكمة، أن المدان أقدم على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي الماعز الجبلي أو ما يسمى بالبدن، والذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما الضباع والوبر.


ووفقا للمادة 2 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.


ودأب المشرع الأردني على توفير الحماية المتكاملة لعناصر البيئة في عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر.


وأجاز المشرع الصيد بأضيق الحدود وضمن مواسم معينة يتم الإعلان عنها وحظر صيد حيوانات معينة بشكل مطلق، لا سيما المهددة بالانقراض منها لضمان استمرارية تكاثرها، وأن أي اعتداء على تلك الحيوانات سيعرض المعتدي للعقوبات المنصوص عليها قانونا.


وتبين للمحكمة أن الأفعال التي اقترفها المدان تشكل اعتداء على مكونات البيئة وصيدا جائرا لحيوانات برية مهددة بالانقراض، ومحظور صيدها بالمطلق، فقد حكمت المحكمة بوضعه بالحبس مدة 7 أشهر والغرامة 16 ألف دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GDkKDmSWsAAcULw-1735x1157

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

0010

فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

GDj37RTW8AAA-MR

الخصاونة: الملك وجه إلى وضع استراتيجية لتطوير منتجات الفوسفات والبوتاس

1704974252282

بحث تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين اليرموك والمحكمة الدستورية

1704974463329

رئيس ديوان المحاسبة يبحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

1704972413833

مذكرة تفاهم بين "العدل" و"الأردنية" للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية