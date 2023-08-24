الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

العقبة الاقتصادية توقف كامل خدماتها الالكترونية اعتباراً من اليوم

قتيل اسرائيلي و9 إصابات بانهيار صخري جنوب البحر الميت داخل الأراضي المحتلة

دعوة مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين

حبنكة: 35% انخفاض القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية

الأردن بالمركز 88 عالمياً و 10 عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي لعام 2023

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

"الأسرى": زيادة أعداد المعتقلين تنذر بكارثة داخل السجون الإسرائيلية

العثور على جثة سبعيني في اربد .. والأمن يحقق

تعميم من أمانة عمان بشأن حافلات النقل العام

إصدار 275.5 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا حتى تموز

الخميس، 24-08-2023 11:26 ص

حبنكة: 35% انخفاض القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية

820238151042318558819


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكة، إن القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية خلال الأسبوع الماضي - وهو اسبوع بداية دوام المدارس - كانت أقل بنسبة 35% عما كانت عليه بذات الفترة من الفصل الماضي. 

وبيّن حبنكة لـ " الوكيل الاخباري" أن انخفاض القوة الشرائية بالرغم من بدء موسم المدارس، يأتي لعدم توفر السيولة بين المواطنين، مضيفاً أن المبيعات العامة على المواد والمستلزمات المدرسية كانت دون المستوى المتوقع. 

وتوقع حبنكة، أن تشهد القوة الشرائية خلال الأيام القادمة نشاطاً وحركة أقوى بعد صرف رواتب الموظفين، مضيفاً أن السوق يتوفر فيه كل ما يحتاجه الطالب من أدوات مدرسية. 

وأضاف أن الكثير من التجار أعلنوا عن عروض وخصومات تشجيعية على المستلزمات المدرسية. 

اضافة اعلان


وفيما يخص الأسعار، أوضح حبنكة أن أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية انخفضت هذا العام بنسبة من 10 -25 %، بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202322165644766921966

العقبة الاقتصادية توقف كامل خدماتها الالكترونية اعتباراً من اليوم

M63A9020

دعوة مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين

8202318154127318807032

العثور على جثة سبعيني في اربد .. والأمن يحقق

الباص السريع 2

تعميم من أمانة عمان بشأن حافلات النقل العام

57873_19_1691563996

إصدار 275.5 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا حتى تموز

_copyمحصول-الشعير-وحصاده-وتخزينه-ما-هو-متوسط-العائد-لكل-هكتار-من-الشعير؟

الحكومة تطرح عطاء لتأهيل شركات معاينة مستوردات الأردن من القمح والشعير

أخبار متعلقة
82023314814542077836

توضيح بشأن رواتب العاملين في المدارس الخاصة

82023665117601688376

حبنكة: من 10 -25 % انخفاض على أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية هذا العام

1690288157431

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

7202324123227292621861

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي