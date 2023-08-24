حبنكة: 35% انخفاض القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكة، إن القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية خلال الأسبوع الماضي - وهو اسبوع بداية دوام المدارس - كانت أقل بنسبة 35% عما كانت عليه بذات الفترة من الفصل الماضي.



وبيّن حبنكة لـ " الوكيل الاخباري" أن انخفاض القوة الشرائية بالرغم من بدء موسم المدارس، يأتي لعدم توفر السيولة بين المواطنين، مضيفاً أن المبيعات العامة على المواد والمستلزمات المدرسية كانت دون المستوى المتوقع.



وتوقع حبنكة، أن تشهد القوة الشرائية خلال الأيام القادمة نشاطاً وحركة أقوى بعد صرف رواتب الموظفين، مضيفاً أن السوق يتوفر فيه كل ما يحتاجه الطالب من أدوات مدرسية.



وأضاف أن الكثير من التجار أعلنوا عن عروض وخصومات تشجيعية على المستلزمات المدرسية.

اضافة اعلان



وفيما يخص الأسعار، أوضح حبنكة أن أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية انخفضت هذا العام بنسبة من 10 -25 %، بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي.