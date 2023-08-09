توضيح بشأن رواتب العاملين في المدارس الخاصة



الوكيل الاخباري - اكد الامين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة إنه تم إلزام المدارس الخاصة عند التأسيس والترخيص بتقديم كشف تحويل رواتب العاملين للبنوك، مضيفا أن قسم الإشراف في “التربية” يقوم بزيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام تلك المدارس بالأنظمة والتعليمات.



وأقر بـ”وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض أصحاب المدارس”، مشددًا على أهمية لجوء أصحاب المظالم إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى للتحقق منها.

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