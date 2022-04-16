الخصاونة: لنرفع علمنا عاليا

الوكيل الإخباري - غرّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف اليوم السبت.
وقال الخصاونة عبر حسابه على "تويتر": "لنرفع علمنا عاليا ونروي حكاية راية، نسجها الأجداد والآباء بالعز والفخار والعلا، وفي طياتها تاريخ من الرفعة والمجد، لمسيرة خيرة مستمرة بقيادتنا الهاشمية الحكيمة وعمادها جلالة سيدنا أيده الله، وسمو الأمير الحسين ولي عهده الأمين وشعبنا الأبي".
#لنرفع_علمنا_عاليا ونروي حكاية راية، نسجها الأجداد والآباء بالعز والفخار والعلا، وفي طياتها تاريخ من الرفعة والمجد، لمسيرة خيرة مستمرة بقيادتنا الهاشمية الحكيمة وعمادها جلالة سيدنا أيده الله، وسمو الأمير الحسين ولي عهده الأمين وشعبنا الأبي— Bisher Al-Khasawneh (@BisherKhasawneh) April 16, 2022
#اليوم_الوطني_للعلم_الأردني #علمنا_عال pic.twitter.com/Wd1XmHXr3t