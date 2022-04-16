الخصاونة: لنرفع علمنا عاليا

الوكيل الإخباري - غرّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف اليوم السبت.

اضافة اعلان

وقال الخصاونة عبر حسابه على "تويتر": "لنرفع علمنا عاليا ونروي حكاية راية، نسجها الأجداد والآباء بالعز والفخار والعلا، وفي طياتها تاريخ من الرفعة والمجد، لمسيرة خيرة مستمرة بقيادتنا الهاشمية الحكيمة وعمادها جلالة سيدنا أيده الله، وسمو الأمير الحسين ولي عهده الأمين وشعبنا الأبي".