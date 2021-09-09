حدود جابر يكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى المملكة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول في مركز حدود جابر، اليوم الخميس، إن شرط دخول الاشخاص من جنسيات أخرى إلى الأردن الحصول على شهادة المطعوم ضد فيروس كورونا بالاضافة إلى فحص "بي سي ار".



وقال المصدر بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" أنه يجب مرور 14 يوما على أخذ الجرعة الثانية من المطعوم ضد فيروس كورونا حتى يتمكن من الدخول إلى الأردن، منوها إلى ان الامر يقتصر على مسافري ترانزيت.



واشار إلى أن الأشخاص الراغبين بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية، عن طريق حدود جابر يجب ان يكون المطعوم ليس سينوفارم او سبوتنك ما لم يحصل على جرعة معززة.



وبين إن الدخول إلى الأردن عبر حدود جابر يحتاج الى بروتوكولات صحية واجراءات أخرى نتيجة لجائحة كورونا.



وكان قد بدأ تشغيل معبر جابر الحدودي الذي يربط الأردن مع سوريا بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من الاول من شهر آب الماضي.

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